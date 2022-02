Serie D: Cartigliano scala la classifica dopo aver battuto lo Spinea

Per il Cartigliano la vittoria di ieri è un toccasana che fa paura a ben tre squadre che in classifica separano gli uomini di mister Ferronato dalla capolista Arzignano (42 punti) e dalla vicecapolista Union Clodiense (39 punti).

Si tratta di Luparense, Campodarsego e Adriese, tutte e tre a 32 punti. Il Carti si trova a soli tre punti, ovvero a 29. Dopo i biancocelesti in classifica troviamo il Caldero a 28 e il Dolomiti Belluno a 27.

Ecco che la squadra di Ferronato con il giusto piglio volitivo e vincente potrebbe davvero insidiare le prime posizioni in classifica.

IL MATCH A SPINEA

Era la seconda partita del 2022, seconda trasferta e seconda vittoria per il Carti che torna a casa con un 2-0 pesante contro uno Spinea coriaceo nel primo tempo.

Dopo Cattolica (altro 2-0 per i biancazzurri di mister Alessandro Ferronato), la squadra mantiene la porta inviolata.

PRIMO TEMPO: SPINEA-CARTIGLIANO, 0-0

Primo tempo equilibrato, con i padroni di casa che impensieriscono il Cartigliano al 14’ quando Zanon calcia alto da buona posizione. La reazione dei ragazzi di mister Ferronato è immediata con il cross di Pelizzer per Di Gennaro che sfiora il gol. Al 30’ invenzione di Barzon e colpo di testa ancora di Di Gennaro che accarezza l’incrocio dei pali. La prima frazione si chiude con una buona occasione per Preknicaj anticipato da Fiorenzato.

SECONDO TEMPO: SPINEA-CARTIGLIANO, 0-2

La ripresa è un monologo del Cartigliano. Si inizia subito forte con la punizione di Miniati per il colpo di testa di Boudraa che centra la traversa. Miniati si scatena poco dopo con un altro spunto irresistibile: tiro e salvataggio sulla linea di Dal Compare. Al 19’ Di Gennaro sblocca la partita: cross di Miniati per il colpo di testa del capitano. Il 2-0 arriva nel finale con un "eurogol" di Lorenzo Barzon che dalla distanza riesce a metterla all’incrocio dei pali.

TABELLINO - SPINEA – CARTIGLIANO, 0-2 (0-0)

SPINEA: Fiorenzato, Bonini, Ferrazzo, Beniamin (20’ st Favaro), Zanon, Dal Compare, Dei Poli (35’ st Pavianello), Brugnolo, Spader, Berto (30’ st Riccato), Pasha. All. Deste?

CARTIGLIANO: Zecchin, Mantovani (35’ st Lunardon), Buson, Boudraa, Pelizzer, Pregnolato, Preknicaj (38’ st Affolati), Miniati, Di Gennaro (45’ st Carossa), Barzon (40’ st Romagna), Simic (43’ st Zanini). All. Ferronato?Reti. St: 18’ Di Gennaro (CA), 40’ Barzon (CA)

Sotto la formazione del Cartigliano 1928 scesa in campo a Spinea