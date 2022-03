Serie D: Cartigliano pareggia in casa col Campodarsego, 1-1

Forse meritava di vincere il Cartigliano contro il Campodarsego, ma le ha provate tutte e pure la sorte ha impedito il raddoppio. Infortunio, cambi, rigore parato e traversa, "ci è andata male, e all'ultima punizione a sfavore abbiamo pure rischiato di perdere": lo ha detto a caldo il mister dei biancoazzurri Alessadro Ferronato, comunque soddisfatto per il gioco e perché la squadra è tornata al gol in casa.

Allo stadio Fair Play di Cartigliano i locali hanno dominato tutti i primi 30' di gioco, segnando con Simic su assist di Di gGennaro, al 12'. Sull'uno a zero Boudraa ha avuto due occasioni di testa: bravo il portiere del Campodarsego Bosclo a deviare. Al 23' per un fallo di mano in area l'arbitro concede un rigore al Carti: batte Gjoni, ma bravo anche stavolta il portiere Boscolo a respingere. Occasione mancata per il raddoppio. I padovani cominciao a reagire allo scadere della frazione di gioco arrivano al pareggio: al 45' segna Fratini che ribadisce in rete una palla calciata dal limite dell'area da Prevedello e che sbatte su entrambi i pali prima di ritornare il gioco. E' 1-1.

Nella ripresa viene espulso Addiego e successivamete Gjoni va vicinissimo al gol: ancora bravo il portiere padovano. Anche Busonne Minati hanno la possibilità di andre a rete ma in un caso la palla è alta di poco e nell'altro Boscolo ci mette la manona. Infine occasione per il Cartigliao con Barzon che serve a Simic una palla d'oro: il tiro clamorosamente si stampa sulla traversa. Finise in parità.