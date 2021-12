Serie D: Cartigliano battuto dal Cjarlins Muzane (2-1)

Era uno scontro diretto per la classifica quello tra Cjarlins Muzane e Cartigliano. I friulani con la vittoria raggiungono a 21 punti in classifica i vicentini al quinto posto a pari merito anche col Campodarsego.

Giornata difficile per Cartigliano allo stadio Della Ricca di Carlino, ridente paesino di 2700 anime tra San Giorgio di Nogaro e Marano Lagunare.

I locali vanno in gol al 6' con Tobanelli di testa servito in area da Venitucci. Battuto il portiere Chiarello (Cartigliano): è 1-0.

I biancoazzurri pareggiano al 27' con Zanini che approfitta di una disattenzione difensiva del Cjarlins Muzane: 1-1.

Sempre nel primo tempo anche il definitivo 2-1: diagonale imparabile di Rocco su assit di Akafou.



Nella ripresa il cartigliano fa fatica ad ingranare. Da segnalare comunque un paio di occasioni da rete sui piedi di Stevanin e di Preknicaj.