Serie D, calciomercato: il Montecchio Maggiore ingaggia Nicola Rigoni

L’Unione Calcio Montecchio Maggiore ha ingaggiato il 28 giugno per il prossimo campionato 2023-2024 di serie D il centrocampista Nicola Rigoni, nato a Schio nel 1990 e con una carriera importante alle spalle: porterà sicuramente qualità alla squadra biancorossa di mister Coppola..

Nicola Rigoni, cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, vanta 322 presenze complessive tra campionati professionistici e campionati Primavera con 25 gol all’attivo.

Ha indossato le maglie delle prime squadre di: Palermo, Vicenza, Chievo, Reggina, Cittadella, Monza, Pescara e Cesena. Da segnalare 83 presenze in serie A con il Chievo Verona e il Palermo e 150 in serie B. Convocato nella nazionale Under17 e Under 21. Più recentemente nella stagione 2021-2022 ha collezionato 20 presenze con il Cesena in serie C. E' fratello di Luca Rigoni, anch’egli calciatore professionista e attualmente allenatore della formazione Under 17 del Vicenza .

Per la squadra biancorossa è un vero colpo da 90: il presidente Mattia Aleardi e il direttore sportivo Antonio Mandato sono riusciti a convincere Nicola Rigoni a sposare il progetto del Montecchio Maggiore. E' giocatore di personalità, dotato di ottime qualità tecniche con grande esperienza. Potrà rappresentare un punto di riferimento per i compagni di squadra e per i più giovani, cosi da innalzare il tasso tecnico della formazione allenata da Federico Coppola. Giocatore che è stato conteso da altre big del girone ma che ha scelto di rimanere all’ombra dei castelli in terra vicentina dove è nato e cresciuto .

NICOLA RIGONI: "SPOSO IL PROGETTO DEL MONTECCHIO"

«Ho scelto di venire a giocare a Montecchio Maggiore perché nell’ultimo mese ho avuto molti contatti con il direttore sportivo Antonio Mandato che mi ha parlato con molto entusiasmo della società, del progetto, della struttura e dell’organizzazione societaria», ha affermato a caldo Nicola Rigoni. Ed ha aggiunto: «Da parte mia essendo vicentino ho sempre visto Montecchio Maggiore come un punto di riferimento come società nella provincia di Vicenza e non solo. Arrivo con entusiasmo e umiltà, cercherò di dare il massimo e essere un riferimento per i compagni sia dentro che fuori dal campo di gioco?».