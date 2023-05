Serie D/C: il Cartigliano appagato cede al Montecchio Maggiore nel derby che finisce 2-0

Un derby di serie D per le due vicentine un po’ particolare quello di domenica con il Cartigliano Calcio già appagato della salvezza conquistata una settimana fa e un Montecchio Maggiore sulla cui panchina è tornato mister Coppola che invece deve vincere per cercare di evitare l’incredibile vortice dei play out.

Dopo un primo tempo a reti inviolate è Marco Djuric che sblocca al 6’ della ripresa su un’azione costruita da De Rigo e da Borgo. Il raddoppio arriva al 16’ con un incredibile pallonetto dalla distanza di Visinoni imparabile per il portiere Melone del Cartigliano.

Ora domenica 7 maggio in trasferta in Friuli contro il Cjarlins Muzane i biancorossi di mister Coppola debbano vincere per sperare di non finire nel tifone della fase salvezza.

Riportiamo quindi tutti i risultati delle partite della 16esima giornata di ritorno del campionato di serie D Girone C:

Adriese-Mestre 3-2 - RETI: 32' pt Nicoloso (M), 19' st rig. Moras (A), 28' st Corteggiano (M), 34' st Farinazzo (A), 48' st Campion (A)

Levico-Cjarlins Muzane 3-3 - RETI: 18' pt Jovicic (L), 43' pt Fedrizzi (C), 5' st rig. Valenti (C), 26' st Moraschi (L), 44' st Calì (C), 47' st Masetti (L)

Luparense-Legnago 1-0 - RETI: 23' pt Gnago (Lu)

Montecchio-Cartigliano 2-0 - RETI: 6' st Djuric (M), 16' st Visinoni (M)

Portogruaro-Dolomiti Bellunesi 0-0

Montebelluna-Este 1-0 - RETI: 5' st Fasan (M)

Torviscosa-Virtus Bolzano 0-1 - RETI: 9' st Osorio (V)

Union Clodiense-Caldiero 0-0

Villafranca Veronese-Campodarsego 0-2 - RETI: 34' pt Oneto (C), 16' st Alluci (C)



CLASSIFICA: Legnago 59, Union Clodiense 55, Adriese 55, Campodarsego 53, Luparense 52, Virtus Bolzano 52, Este 50, Cjarlins Muzane 47, Caldiero 47, Cartigliano 45, Mestre 44, Dolomiti Bellunesi 40, Montecchio Maggiore 38, Torviscosa 35, Villafranca 33, Portogruaro 32, Montebelluna 31, Levico 28



PROSSIMO TURNO (domenica 7 maggio 2023 ore 15): Caldiero-Luparense, Campodarsego-Adriese, Cartigliano-Torviscosa, Cjarlins Muzane-Montecchio Maggiore, Dolomiti Bellunesi-Montebelluna, Este-Union Clodiense, Legnago-Levico Terme, Mestre-Portogruaro, Virtus Bolzano-Villafranca Veronese