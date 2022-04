Serie D: Arzignano Valchiampo vince 5-1 col Cattolica a Dal Molin

Il FC Arzignano Valchiampo non si fa cenrto sorpresendere dal Cattolica sul suo campo di casa. Al Dal Molin non c'è storia perché i giallocelesti dominano il gioco e a livello offensovo sono straripannti. Va in gol per l'1-0 Nchama di testa al 18'. Poi raddoppia nel primo tempo Cal' al 42' su assist di Gnago.



Nella ripresa sul 2-0 già al 5' Cariolato segna su passaggio di Gnago. Ma al 21' i rimagnoli accorciano con Rabbeni: è 3-1. Nella seconda metà della ripresa è sull'asse Beltrame Fyda che si sviluppano le azioni più pericolose e le vincenti sono due: l'italo-polacco va in rete al 34' per il 4-1 e anche nel recupero al 47'.Una prova quella dei giocatori di mister Giuseppe Biaanchini che dimostra la maturità della squadra e del gruppo. L'Arzi domenica prossima è in trasferta a Levico Terme e per ra si gode il primato in classifica a +7 dalla diretta concorrente Union Clodiense che ha perso in casa contro lo Spinea per 1-2. La squadra di patron Lino Chilese cede la promozione più vicina.