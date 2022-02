Serie D: Arzignano Valchiampo batte in casa Dolomiti Bellunesi per 3-0

Applausi alla fine del match dal presidente Lino Chilese e approvazione per quanto visto in campo soprattutto nel secondo tempo anche dal mister Giuseppe Bianchini. Con la convinzione però che c'è ancora molto da fare e ci sarà da sudare per restare primi in classifica fino in fondo. Ma FC Arzignano Valchiampo ha una prima squadra che funziona.

Nel primo tempo il Dolomiti Bellunesi ha saputo contenere i padroni di casa. Per l'Arzi, che è sceso in campo con Forte al posto dello squalificato Nchiama, si sono messi in evidenze Moras e Sarli: sui loro piedi un paio di occasioni da rete. Bacchin inoltre para su punizione di De Leo al 19'. Nella parte finale della frazione di gioco l'Arzi perde un po' di smalto e si fanno sentire i bellunesi che vanno vicini alla rete con Cosalter al 37'.

Nella ripresa mister Bianchini inserisce Gning al posto dell'ammonito Vessella. Ed è lui che al 11' fa partire l'azione con Gnago che conclude a rete Forte: è l'1-0.

Sempre Gning al 14' crossa davanti alla porta per Bonetto che trova la dviazione per il 2-0.

Al 26' brivido per la porta difesa da Bacchin ma Onescu mette fuori e spreca un'occasione per accorciare le distanze. Al 28' del secondo tempo è Calì (su assist di Gning) che infila la rete difesa da Lombardi per il definitivo 3-0.