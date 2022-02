Serie D: Arzignano Valchiampo batte anche il Porto Tolle (1-0), primo in classifica

E l'Arzignano si tiene a casa i tre punti in palio nel match al Dal Molin contro il Delta Porto Tolle. Una partita difficile in cui i polesani si sono fatti valere ed hanno resistito di fatto ai padroni di casa sino al 11' della ripresa.

Nel primo tempo da segnalare l'azione del 34' partita da Moras e con l'assist di Sarli per Forte che calcia in porta. Il tiro viene parato da Agosti. Sull'altro versante azione pericolosa allo scadere con un tiro potentissimo di Biolcati che esce di poco a lato con un Bacchin che non ci sarebbe arrivato.

Nella ripresa al 11' il gol gialloceleste: l'azione parta da Sarli che passa a Moras che porta avanti la palla con qualche dribbling e serve Daniele Forte che appoggia in rete: è 1-0.

Il Delta reagisce subito e dopo alcuni minuti arriva l'azione molto pericolosa: Pasquini serve sul secondo palo Spader che intercetta e devia in porta. Ma sulla linea salva proprio il portiere Bacchin. Secondo i polesani sarebbe stato gol, ma l'arbitro non era di questo parere. Il match si chiude sul 1-0 per l'Arzi.