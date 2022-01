Serie D: Arzignano e Cartigliano fermi per la pandemia

Due giorni fa il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, a causa dell’attuale situazione sanitaria, ha ufficializzato il rinvio della gara FC Arzignano Valchiampo-Union Clodiense Chioggia Sottomarina 1971, inizialmente prevista per domenica 23 gennaio. La data di recupero sarà comunicata presto.

Ieri nel frattempo la LND ha deciso di rinviare anche Spinea-Cartigliano per una situazione di contagio molto pesante tra i veneziani.Anche in questo caso il recupero sarà comunicato quanto prima. Restano in programma i match del 30 gennaio prossimo validi per la 18esima giornata di campionato: L'Arzignano ospita i veronesi dell'Ambrosiana e gli uomini di mister Alessandro Ferronato vanno in trasferta in casa della Marignanese. Fischio d'inizio per entrambi i match alle 14 e 30.