Serie D: alla Clodiense basta un gol per rompere la diga Cartigliano (1-0)

Sconfitta per il Cartigliano di mister Ferronato in trasferta in laguna e vittoria per l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina che supera i vicentini per 1-0 al termine di una partita molto combattuta. Il gol partita dai piedi di Filippo Di Maira al 39' della ripresa.

Il Cartigliano nel primo tempo ha messo in seria difficoltà i lagunari, colpendo per ben due volte il palo e bloccando per lunghi tratti le trame di gioco dei granata. Gli uomini dell'Union clodiense sono stati davvero bravi (anche grazie ai cambi) a crescere nel corso della partita aumentando man mano la propria pericolosità.

PRIMO TEMPO

L'avvio del Cartigliano è veramente: nei primi 15' i vicentini colpiscono ben due pali prima con un corner e una deviazione probabilmente di Tinazzi, mentre poco dopo è Miniati, che in precedenza aveva chiamato Passador ad un difficile intervento, a colpire il montante.

Union Clodiense che si ricompatta ma fa grande fatica ad inserirsi nell'ottimo pressing dei vicentini: di fatto tolto un tiro da fuori di Casarotto c'è pochissimo da segnalare.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa comanda la seconda della classe, l'Union: Calabrese appena entrato con una serpentina mette in grande difficoltà la difesa del Cartigliano, Di Maira col piattone ci prova ma è troppo debole e Zecchin para.

Al 70' chance colossale: Kaptina colpisce il palo su Punizione, nella respinta Di Maira ci arriva ma calcia alto. Union pericolosa su palla inattiva e così arriva il goal al minuto 83': calcia Duse, spizza Mboup e nella mischia Di Maira insacca da pochi passi.

Nel finale il Cartigliano è stanco e non riesce a farsi vedere dalle parti di Passador.

Finisce 1-0. Mister Andreucci e soddisfatto del risultato ottenuto al cospetto di un avversario che ha giocato in maniera molto energica mettendo in grande difficoltà la retroguardia granata.

Per mister Alessandro Ferronato il rammarico delle palle gol non sfruttate specialmente nel primo tempo.