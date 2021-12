Serie D: al Baracca il Cartigliano superato dal Mestre per 2-0

Brutta sconfitta per il Cartigliano di mister Alesandro Ferronato allo stadio Baracca di Mestre dove i locali hanno vinto con due reti, una per tempo, siglate da Ferchichi addirittura al 1' e poi nella ripresa al 22' da Nicoloso.

Entrabe le reti degli arancioneri arrivano da disattenzioni clamorose della difesa del Cartigliano. Al primo minuto triplice disattenzione e subito ne approfitta l'ex biancorosso Ferchichi che gonfia la rete. Le occasioni più ghiotte nel primo tempo per la squadra di Ferronato arrivano da Barzon e da Di Gennaro.

Nella ripresa il Mestre gestisce il possesso palla e il Cartigliano fa sempre fatica a essere incisivo e rincorre. Punizione insidiosa del biancoceleste Boudraa al 8' ma la difesa mestrina è efficace. E poi al 11' da segnalare un'azione costruita da Barzon e Di Gennaro che non "punge". Al 22' la disattenzione fatale per il raddoppio dei padroni di casa con Nicoloso che approfitta di un corner per deviare al volo in rete battendo il portiere vicentino Zecchin con una traiettoria di poco sotto la traversa. E' il 2-0 definitivo. Ora il Cartigliano sarà impegnato nell'ultima partita prima di Natale mercoledì 22 dicembre quando ospiterà in casa allo stadio Fair Play la Luparense. Un match che mister Ferronato non vuole sbagliare: necessaria una buona prestazione per chiudere bene l'anno.