Serie D: ad Arzignano arriva il Mestre, ne parla Luigi Sarli

Oggi domenica 13 marzo alle ore 14 e 30, i giallocelesti di Mister Bianchini scendono in campo allo stadio Dal Molin per la settima giornata del girone di ritorno: il match è FC Arzignano Valchiampo – AC Mestre. Sarà l’ultima partita prima della sosta del prossimo 20 marzo per la partecipazione della rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio.?E' la mezzala Luigi Sarli a presentare l’incontro.



Rientriamo allo stadio Dal Molin dopo la trasferta veronese sul campo “Mario Berti” del Caldiero. ?

«Come già sappiamo, domenica scorsa è stata una partita molto difficile. Il Caldiero è una squadra forte. L’importante è aver portato i tre punti a casa. Ad inizio settimana abbiamo evidenziato gli errori che non dobbiamo commettere domani. Sappiamo come andare a prendere il Mestre, ovviamente con molta umiltà: il Mestre è una squadra forte e gioca bene a calcio».

Prima di concentrarci sul match casalingo di domani, ricordiamo che indossi la maglia dell’Arzignano

Sarli è arrivato a gennaio dall’AC Renate che milita in Serie C. E proprio in serie C la mezzala ha esordito a 17 anni con i colori della Reggiana dopo importanti esperienze, tra cui due anni nelle giovanili della Fiorentina.

Con la maglia numero 27 gialloceleste Sarli ha segnato due reti a Montebelluna e nel derby di Cartigliano.

«Sono molto contento di essere qui ad Arzignano come ho già detto nell’intervista realizzata al mio arrivo. Devo ringraziare soprattutto il gruppo, il Mister, la società: mi hanno saputo accogliere sin da subito come uno di loro. Non è mai facile da ultimo arrivato. Ce la sto mettendo tutta per arrivare all’obiettivo».





«Il Mestre è una squadra molto forte che gioca bene a calcio. Li stiamo studiando da inizio settimana. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità e cercheremo di dare il massimo come ogni domenica: tutti insieme per portare a casa i tre punti».