Serie D: a reti inviolate il recupero tra Arzignano Valchiampo e Union Clodiense

Termina a reti inviolate il recupero della 17esima giornata di campionato: FC Arzignano Valchiampo-Union Clodiense Chioggia Sottomarina finisce 0-0.

I giallocelesti di mister Giovanni Bianchini mantengono la prima posizione e sono campioni d'inverno.



PRIMO TEMPO

Entrambe le squadre si studiano in campo e l'Arzi comincia a tessere alcune azioni pericolose in attacco. Davanti alla porta di Passador si mettono in luce Fyda, Moras, Gnago e Casini. Ma i lagunari contengono l'esuberanza dei giallocelesti.

Dopo la mezz'ora anche Bonetto va al tiro a conclusione di un'azione sviluppata da Forte e Gnago.

Nel recupero ancora un'occasione per l'Arzi: Moras imbecca Fyda ma l'azione viene fermata dalla difesa della Clodiense sempre attenta.



SECONDO TEMPO

Nella ripresa viene subito impegnato il portiere gialloceleste Bacchin su una punizione insidiosa degli avversari.

Al 12’ è di nuovo occasione gialloceleste con Moras che si smarca e crossa per Antoniazzi. Il numero 20 in area ha la meglio e passa a Gnago che tenta di battere in porta, ma la conclusione non è efficace per la bravura degli avversari.

Due minuti dopo Moras si fa pericoloso con la punizione a favore ottenuta per fallo su Gnago. Il tiro diretto in porta sfiora l’esterno della rete.

Altro intervento provvidenziale del portiere Bacchin che salva il risultato e altrettanto fa il suo omologo dell'Union Clodiense, Passador, su una ripartenza micidiale di Gnago.

Nonostante il recupero di 5' il risultato finale è sullo 0-0.



TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – UNION CLODIENSE CHIOGGIA SOTTOMARINA, 0-0

: Bacchin, Pasqualino, Casini, Molnar, Fyda (23’ st Calì), Forte (34’ st Beltrame), Moras (32’ st Sarli), Antoniazzi (39’ st Bigolin), Bonetto, Gnago, Vessella (39’ st Grancara). All. Bianchini.?UNION CLODIENSE: Passador, De Angelis, Monticelli, Kaptina, Mboup, Calcagnotto, Calabrese (34’ st Marcolin), Serena (39’ st Finazzi), Ndreca (16’ st Ouro Agouda), Fasolo (26’ st Casarotto), Di Maira (25’ pt Buongiorno). All. Andreucci.?

ARBITRO: Sacchi di Macerata