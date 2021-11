Serie C: Vicenza Calcio Femminile a Portogruaro vince con cinque reti

Per l'ottava giornata del girone B di serie C femminile il Vicenza Calcio in trasferta a Portogruaro contro le locali ha vinto per 5 reti a zero.

Le biancorosse di mister Moreno Dal Bianco hanno giocato bene in difesa e altrettanto in attacco. Il primo tempo l'hanno concluso sul 2-0. La prima rete al 15' con Catuzzo che insacca un pallone respinto dal portiere del Portogruaro sulla conclusione di Dal Bianco (assist di De Vincenzi).

Al 29' della prima frazione di gioco arriva la rete di Basso che conclude un'azione personale grazie ad un pallone rubato alle avversarie da Maddalena.

Altre occasioni nel primo tempo sempreper Basso e Catuzzo ma anche per Dal Bianco. Pericolose davanti alla porta di fesa dalla biancorossa Palmiero Herrera le attaccanti del Portogruaro Battaiotto e Furlanis.

Quest'ultima si ripete con una occasionissima al 5' del secondo tempo che però batte a lato della porta.

Un minuto dopo arriva la doppietta di Basso su triangolazione con Kastrati: ed è lo 0-3 che chiude il match e rende nervose le padrone di casa. Al 56' arriva un fallo da dietro su Dal Bianco in area veneziana: per l'arbitro è rigore e la biancorossa trasforma servendo il poker. Segue una fase di gioco con molti inserimenti dalle panchine. A dieci minuti dalla fine la "palombella" di Lugato che vede piovesan piazzata male tra i pali delle avversarie e batte da 30 metri: pallonetto e gol per il 5-0.

Il match si chiude con una bella azione di Furlanis che dribbla due biancorosse e tira in porta: ma Palmiero Herrera non si fa sorprendere e salva l'inviolabilità della porta.

Da segnalare che Kastrati è uscita per infortunio al 86', a cambi avvenuti, e quindi le atlete di Dalla Pozza hanno chiuso il match in 10.

Il Vicenza con la vittoria di Portogruaro rimane al primo posto in classifica con 20 punti a pari merito con Brixen Obi che ha battuto la Jesina. Al terzo posto in classifica e ad un solo punto di distacco c'è il Venezia Calcio Femminile: nel prossimo turno le biancorosse ospitano proprio le arancioneroverdi in un derby che ha il sapore della sfida al vertice. Ma attenzione anche a Trento e Riccione che occupano la quarta e quinta posizione a pari merito con 18 punti. Nel girone B di serie C femminile non c'è ancora nulla di deciso e le cinque squadre che occupano i primi posti della classifica sono tutte candidate per la promozione.

TABELLINO - Portogruaro Calcio Femminile-Vicenza Calcio Femminile, 0-5 (0-2)

PORTOGRUARO CALCIO FEMMINILE: 1 Piovesan, 2 Minutello, 3 Gava V., 4 Matiz, 5 Gava C., 6 Chiarot (82' Durigon), 7 Furlanis, 8 Spollero (62' Roveretto), 9 Zilli, 10 Gashi, 11 Battaiotto (cap)

IN PANCHINA: 12 Codognotto, 13 Durigon, 14 Roveretto, 15 Zamberlan, 16 Chies, 17 Piemonte, 18 Bigaran, 19 Sovran, 20 Gallo. All. Giancarlo Maggio.

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 20 Frighetto (59' Montemezzo), 18 Maddalena (67' Lugato), 4 Missiaggia (cap), 16 Cattuzzo, 6 Battilana, 3 Fasoli , 19 De Vincenzi (45' Kastrati), 9 Basso (76' Scaroni) , 11 Dal Bianco (59' Balestro), 14 Bauce

IN PANCHINA: 12 Bianchi, 7 Iacuzzi, 10 Kastrati, 2 Scaroni, 13 Balestro, 17 Lugato, 8 Piovani, 5 Pegoraro, 15 Montemezzo. All. Moreno Dalla Pozza.

RETI: 15' Catuzzo (V), 29', 51' Basso (V), 56' Dal Bianco (V), 80' Lugato (V)

ARBITRO: Matteo Frosi di Treviglio. Assistenti: Vian R., Barbato R. (Portogruaro)

NOTE: Il Vicenza rimane in 10 dal 86' per infortunio a Kastrati (a cambi avvenuti). Recupero: 2', 3'.