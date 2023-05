Serie C, playoff: LR Vicenza beffato dallo 0-0 in 180’ dal Cesena, niente B nemmeno quest'anno!

Il secondo tempo della partita di ritorno dei quarti dei play off di serie C tra Cesena e LR Vicenza all’Orogel Stadium inizia sullo 0-0 (qui il primo tempo), risultato che farebbe passare il turno ai romagnoli, testa di serie per essere giunti al secondo posto del loro girone.

Subito la ripresa si apre con le stesse formazioni scese in campo nel primo minuto. Al 3’ un’occasione per Ferrari che non aggancia la palla davanti al portiere Tozzo, oramai battuto.

Risponde al 11’ Bumbu con una bella azione, ma davanti alla porta di Confente tira la palla a lato.

Al 13’ per i bianconeri entra Saber per Bumbu.

Al 16’ occasione da gol clamorosa per Corazza che solo davanti a Confente manuali pallone a lato.

E subito mister Thoimassen inserisce Begic per Della Morte e Scarsella per Jimenez.

Mister Toscano al 21’ inserisce l’argentino Ferrante al posto di bomber Corazza.

Al 24’ Stoppa mette in movimento Ferrari che viene atterrato a pochi passi dall’area: è punizione; la batte Ronaldo e la palla viene deviata dalla barriera.

La partita si fa nervosa e al 29’ mister Thomassen inserisce Alex Rolfini per Freddi Greco che esce mostrando qualche difficoltà muscolare.

Ad un quarto d’ora dalla fine è ancora 0-0 nella “torcida” del “Dino Manuzzi” di Cesena.

Al 31’ il Vicenza si salva su un attacco del Cesena con una palla che passa sopra la traversa della porta difesa da Confente.

Al 34’ Ierardi per Rolfini che colpisce di testa e manda sopra la traversa della porta cesenate.

Al 36’ parata che salva il risultato da parte del portiere biancorosso Confente su tiro di Mercadante.

E dopo un cross da sinistra su azione di Begic (la palla finisce in rete, ma prima viene fischiato un fallo in attacco!), la lavagnetta del quarto uomo segna 5’ di recupero, subito dopo il cambio dei biancorossi con l’inserimento di Giacomelli e Valietti per Ronaldo e Pasini.

A 30” dalla fine bel tiro di Ferrari dalla distanza di poco fuori!

Ultima azione Jack per Scarsella che apre per Begic e il portiere Tozzo anticipa Rolfini.

Niente da fare: la partita finisce 0-0 e la doppia sfida si conclude senza reti, pertanto il Cesena, testa di serie, passa e fa in semifinale.

Per i biancorossi è beffa: niente serie B nemmeno quest'anno!

Dopo le partite in contemporanea di mercoledì 31 maggio 2023 Foggia, Cesena, Lecco e Pescara vanno alle final four.