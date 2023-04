Serie C: LR Vicenza ai quarti di play off dal 18 maggio 2023

Il LR Vicenza scenderà in campo nella “final four” di play off di campionato di serei C (fase nazionale) il 18 maggio prossimo. E’ la conseguenza della decisione presa dalla Lega Pro per i fatti legati alla giustizia sportiva che ha coinvolto il Siena, una delle squadre che dovrebbe partecipare a questa fase finale dell’anno calcistico.

Giovedì 27 aprile è stata diffusa una nota in cui il Consiglio Direttivo della Lega Pro informato “del deferimento da parte della Procura Federale a carico dell’ACR Siena 1904 e della conseguente fissazione dell’udienza da parte del Tribunale Federale Nazionale all’8 maggio 2023, ha ritenuto doveroso, nel rispetto delle decisioni della Giustizia Sportiva e a tutela delle sue associate, posporre l’inizio delle partite di playoff 2022/23 in data 11 maggio 2023”.

Qindi le fasi di play off dei singoli gironi (primo e secondo turno) si svolgono nelle due giornate del 11 e 12 maggio; la fase play off nazionale per il primo turno il 18 (e qui inizia a giocare il Vicenza) e il 22 maggio, mentre per il secondo turno il 27 e il 31 maggio.

Infine le final four si disputano in giugno 2023: semifinali il 4 (andata) e l’8 giugno (ritorno) e la finale di andata il 13 giugno e di ritorno il 18 giugno 2023.

Una chiusura di stagione che si prospetta bollente anche per le temperature stagionali.