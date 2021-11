Serie C: il Vicenza Calcio Femminile pareggia in casa con Isera, 1-1

Una gara dura e in salita quella giocata al "Giuriato" di Montecchio maggiore dal Vicenza Calcio Femminile con le trentine di Isera.

Sono proprio le ospiti ad andare in vantaggio nel primo tempo con Sartori che al 4' su assist di Gazzini si fa aiutare dal palo per far carambolare la palla in rete.

Sempre nella prima frazione occasioni da rete tra le biancorosse per Bauce e Missaggia. Nella ripresa il Vicenza femminile parte forte: la volontà di pareggiare traspare su ogni azione. Tiri nello specchio della porta per Basso, Broccoli, Bauce e anche per Kastrati. Tutti fuori. Solo a 8' dalla fine su punizione di Basso con una palla rasoterra Dal Bianco segna la rete del pareggio.

Da segnalare che Basso in chiusura colpisce di testa e manda la palla sul palo: era l'occasione per vincere un match tutto in salita, davvero.

TABELLINO - Vicenza Calcio Femminile – Isera Femminile 1-1 (0-1)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 26 Palmiero Herrera, 3 Broccoli (dal 69’ 20 Frighetto), 24 Maddalena (dal 58’ 10 Kastrati), 4 Missiaggia (c), 21 Cattuzzo, 6 Battilana, 33 Fasoli, 8 Piovani (dal 89’ 19 Scaroni), 9 Basso, 11 Dal Bianco, 2 Bauce (dal 81’ 27 De Vincenzi)

In panchina: 17 Bianchi, 13 Balestro, 20 Frighetto, 10 Kastrati, 19 Scaroni, 28 Lugato, 27 De Vincenzi, 5 Pegoraro, 30 Montemezzo

All. Dalla Pozza Moreno

ISERA: 1 Valenti, 2 Stedile, 7 Turrini, 8 Bertolini (d Campana), 9 Gazzini, 10 Muco, 11 Pisoni (dal 90+2’ 22 Razzano), 17 Pace M., 18 Campostrini, 21 Salvetti (da int. 5 Postinghel), 74 Sartori

In panchina: 3 Manconi, 5 Postinghel, 13 Tesini, 15 Manica, 16 Pace I., 20 Campana, 22 Razzano, 23 Planchestainer

All. Zorzutti Luca

RETI: 4’ Sartori (I), 82’ Dal Bianco (V)

ARBITRO: Olmi Zipilli Federico (Mantova). Assistenti: Manzardo Marta, Resistente Sara (Vicenza)

NOTE: ammonizioni: 58’ Sartori (I), 64’ Pace M. (I), 73’ Turrini (I). Recupero: 1’; 5’