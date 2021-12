Serie C Femminile: Vicenza Calcio inarrestabile, vince anche a Riccione (3-1)

La partita a Riccione si apre con il Vicenza Calcio Femminile in attacco che colleziona già nelle prime battute occasioni da gol per Montemezzo e Basso: nel primo caso la palla è preda facile del portiere avversario e nel secondo calcia male la centravanti biancorossa.

Il gol che apre le marcature arriva al 17' con Bauce che riceve un assist a portiere battuto da Basso. Un'azione iniziata da Broccoli che,scambiando con la numero 9, ha spiazzato il portiere a prendo una corsia "preferenziale" per la marcatrice.

Sullo 0-1 reagisce il Riccione che va vicino al gol con un tiro da 20 metri di Liuzzi: il missile romagnolo viene deviato da Palmiero Herrera sopra la traversa.

Il pareggio del Riccione arriva al 35' con Liuzzi che a tu per tu con il portiere biancorosso lo spiazza e gonfia la rete. E' 1-1 che chiude di fatto il primo tempo.

Nella ripresa al 2' la centravanti Basso segna il secondo gol vicentino: Dal Bianco recupera il pallone, appoggia per Montemezzo che lungo la linea serve a sua volta Basso, che palla al piede, effettua un doppio dribbling per accentrarsi e poi piazza sul secondo palo. E' 1-2 per le beriche.

Da segnalare poi due occasioni per Broccoli prima che non riesce a dare forza alla conclusione, e poi per Bauce che con una conclusione al volo impegna il portiere Parnoff e guadagna un corner.

Al 21' della ripresa il gol di Montemezzo che riceve palla da Bauce e dopo una serie di dribblig tra le avversarie calcia sul primo palo e realizza la rete che determina il risultato: 1-3.

C'è il tempo poi per una bella ocaasione delle romagnole con Calli che dalla lunga distanza mette fuori di poco e poi un paio di occasioni vicentine con Cattuzzo.



TABELLINO - Femminile Riccione - Vicenza Calcio Femminile, 1-3 (1-1)

VICENZA CALCIO FEMMINILE - 1 Palmiero Herrera, 2 Broccoli (dal 66’ 10 Kastrati), 18 Maddalena (dal 81’ 13 Balestro), 4 Missiaggia (cap), 16 Cattuzzo, 17 Lugato, 3 Fasoli , 7 Montemezzo (dal 89’ 15 Dal Lago), 9 Basso (dal 89’ 19 Scaroni), 11 Dal Bianco, 14 Bauce (dal 85’ 20 Frighetto)

IN PANCHINA: 12 Savegnago,19 Scaroni, 10 Kastrati, 20 Frighetto,13 Balestro, 15 Dal Lago, 5 Pegoraro. ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza

FEMMINILE RICCIONE: 1 Parnoffi, 2 Ciavatta (dal 57’ 18 Schipa), Maccaferri (cap), 4 Liuzzi (dal 76’ 16 Frison), 5 Albani, 6 Della Chiara, 7 De Biase (dal 85’ 17 Russarollo), 8 Calli, 9 Colombo, 10 Dehima (dal 76’ 14 Semprini), 11 Edoci.

IN PANCHINA: 12 Mustafic, 14 Semprini, 16 Frison, 17 Russarollo, 18 Schipa, 19 Barocci, 20 Peroni

ALLENATORE: Simone Bragantini

RETI: 17' Bauce (V), 35’ Liuzzi (R), 47’ Basso (V), 66’ Montemezzo (V)

ARBITRO: Traini Andrea (San Benedetto del Tronto). Assistenti: Sarti S. (Rimini), Siboni M. (Ravenna)

RECUPERO: 0'; 5'.