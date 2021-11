Serie C Femminile: Vicenza Calcio batte la Spal a Ferrara per 2-1

Il Vicenza suda ma porta a casa un’altra vittoria vincendo di misura contro la Spal.

Partono fortissime le biancorosse che nei primi 20' del primo tempo segnano due gol e impegnano severamente la giovanissima avversaria Rolfini, bravissima in due occasioni a parare.

Il gioco è condotto sempre dal Vicenza che però non concretizza al meglio. Ne approfittano le ferraresi che grazie al gol di Dominici riaprono la partita lasciando il risultato in bilico fino al 94’.

Per le Biancorosse meglio il primo tempo, decisivo per questi tre punti, tanto scontati alla vigilia quanto sudati in tutta la partita

Il gol della vicentina Scaroni arriva al 9' su assist di Broccoli lanciata sulla fascia da Basso.

Dopo due tiro in porta parati dal portiere spallino di Basso e Piovani è ancora Basso a riporvarci e al 21' va in gol segnando il 2-0: errore in fase difensiva della Spal, rimpallo di Broccoli che favorisce Basso, tiro di potenza e gol.

La rete delle avversarieche riapre il match arriva al 37' sempre della prima frazione di gioco con Dominici che segna sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Occasioni da gol anche nella ripresa per il Vicenza che suda molto contro una coriacea Spal. Indirizzano la palla verso la rete ancora Basso di testa, Maddalena dalla distanza (parata), Yeboaa (altra respinta). Allo scadere Broccoli su punizione calcia di poco alta la palla.

TABELLINO - ACCADEMIA SPAL – VICENZA CALCIO FEMMINILE, 1-2 (1-2)

ACCADEMIA SPAL: 1 Rolfini, 3 Braga, 7 Sattin (dal 61’ 10 Martello), 9 Pirani (dall’88 24 Spinelli), 11 Filippini (cap), 14 Amadori, 21 Chierici, 26 Dominici, 27 Sartori, 28 Esquilli, 33 Fratini (dal 66’ 18 Braga)

In panchina: 2 Calabri, 16 Barison, 19 Malvezzi, 20 Faccioli, 23 Bragion, 31 Cundari

All. Di Matteo Marta

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 12 Bianchi, 15 Broccoli, 20 Frighetto, 4 Missiaggia (cap), 16 Cattuzzo, 6 Battilana, 18 Maddalena (dal 76’ 17 Lugato), 8 Piovani, 9 Basso, 11 Dal Bianco, 10 Scaroni (dal 68’ 7 Yeboaa)

In panchina: 1 Palmiero Herrera, 2 Balestro, 7 Yeboaa, 14 Bauce, 3 Fasoli, 19 De Vincenzi, 5 Pegoraro, 13 Gobbato

All. Dalla Pozza Moreno

RETI: 9’ pt Scaroni (V); 21’ pt Basso (V); 37’ pt Dominici (S)

ARBITRO: Papi Cosimo (Prato)

ASSISTENTI: Lavino Angelo e Bacelle Nicholas (Padova)

AMMONITE: Scaroni (V), Fratini (S)

RECUPERO: 2’; 4’