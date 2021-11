Serie C Femminile: Vicenza batte Bologna, 2-1, doppietta di Basso

Il Vicenza Calcio Femminile torna da Bologna con tre punti grazie alla doppietta di Marta Basso, con il raddoppio che spegne le speranze delle padrone di casa addirittura ad un minuto dalla fine.Le vicentine di mister Dalla Pozza partono molto attive e nel primo tempo hanno occasioni da gol con Bauce, Basso e Broccoli. La rete però arriva al 20' con un'azione che si svoluppa dalla fascia sinistra: Battilana mette in mezzo un ottimo cross, Bauce salta ed impatta di testa, spiazzando il portiere del Bologna; e arriva la prima rete di testa di Basso. La stessa numero 9 pochi minuti dopo è ancora vicina al gol con un tiro dalla distanza.

La risposta del Bologna Women arriva tre minuti dopo da calcio piazzato: con un bello schema su punizione dalla sinistra trova Raccioppo con un cross basso, e la numero 8 delle rossoblù deve solo appoggiare.

Nella prima metà della ripresa almeno tra occasioni per la biancorossa Bauce, ma brave le avversarie a contenere la sua esuberanza in attacco. Ci prova anche Dal Bianco con un tiro da fuori area che non si abbassa abbastanza per impensierire le avversarie.

Al 26' il pericolo più grande per la porta vicentina difesa da Palmiero Herrera che sbaglia i tempi dell'uscita su un attacco efficace del Bologna, ma fortunatamente è Battilana che devia il pallone in calcio d'angolo salvando la porta berica.

L'allenatore di casa Galasso intorno alla mezz'ora comincia a riassestare la squadra con una serie di cambi. Il Bologna vuole segnare e fare suo il match. Ma al 89' arriva la rete che spegne ogni speranza felsinea: un contropiede vicentino micidiale con Marta Basso che scarta un paio di avversarie e s'invola contro la numero uno roosbù Bassi. L'estremo difensore riesce a toccare la palla sul tiro del magico numero 9 biancorosso ma non riesce ad impdire il gol. E' il meritato 2-1 che porta la vittoria a Vicenza.



TABELLINO - Bologna Women - Vicenza Calcio Femminile 1-2 (1-1)

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 15 Broccoli (dal 58' 10 Scaroni), 13 Balestro (dal 58' 20 Frighetto), 4 Missiaggia (c), 16 Cattuzzo, 6 Battilana, 3 Fasoli , 8 Piovani (dal 77' 17 Lugato), 9 Basso , 11 Dal Bianco, 14 Bauce. PANCHINA: 12 Bianchi, 20 Frighetto, 2 Dal Lago, 10 Scaroni, 18 Maddalena, 17 Lugato, 19 De Vincenzi, 5 Pegoraro. ALLENATORE: Moreno Dalla Pozza

BOLOGNA WOMEN: 1 Bassi (c), 3 Giuliani, 5 Simone, 6 Rambaldi (dal 83' 11 Stagni), 8 Raccioppo, 7 Perugini, 10 Zanetti, 14 Marcanti, 19 Arcamone (dal 86' 2 Ardeni), 4 Cavazzi, 13 Benozzo (da int. 17 Hassanaine) PANCHINA: 11 Stagni, 16 Filippini, 20 Cartarasa, 9 Tovoli, 12 Sassi, 2 Ardeni, 15 Lenzini, 17 Hassanaine, 18 Del Governatore. ALLENATORE: Michelangelo Galasso

RETI: 20', 89' Basso (V), 25' Raccioppo (B)

ARBITRO: Ravara Giacomo (Valdarno)

RECUPERO: 1’; 3’.