Serie C femminile: in trasferta il Vicenza Calcio va sotto ma poi recupera e vince con la Jesina per 3-1

Anche la trasferta a Jesi è vincente per il Vicenza Calcio Femminile contro un'avversaria temibile. E infatti vanno in vantaggio le padrone di casa al 5' con un'azione velocissima sulla fascia sinistra: il gol è di Botti su assist di Catena. Ed è l'1-0.

Segue al 11' un'altra occasione da gol per Catena che viene parata da Palmiero Herrera.

Il pareggio è al 26' con un rete di testa di Basso su cross di Montemezzo liberata da Sule: 1-1.

Al 33' Basso dà vita ad un contropiede fulmineo e alla fine appoggia a centro area a Sule che insacca la rete del vantaggio: 1-2.

Nella ripresa la stessa Sule al 10' sul filo del fuorigioco piazza un pallonetto verso la porta vversaria che però esce di poco.

La stessa numero 16 classe 2000 anticipa le avversarie sul rinvio del portiere e stavolta beffa l'estremo difensore jesino: è il definitivo 1-3.

Poi il Vicenza insiste è dopo un palo colto al 12' la centravanti Basso piazza un bel tiro sotto la traversa e il portiere avversario è costretto alla respinta.

Occasione da rete su punizione al 20' per la fantasista della Jesina, Azzurra Massa: fuori di poco.

Infine brividi per il pubblico di casa per un errore del portiere Chiara Generali al 34': Bauce coglie la palla e prova il tiro da 20 metri: fuori!