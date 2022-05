Serie C Femminile: il Vicenza Calcio torna da Oristano con tre punti

Risultato nettamente positivo nell'anticipo di questo fine settimana per le vicentine di mister Moreno Dalla Pozza a Oristano contro l'Atletico. Il match finisce 5-0 per Vicenza Calcio Femminile. Le biancorosse or sono temporaneamente in testa alla classfica: venezia calcio femminile è al secondo posto con una partita in meno a -3 punti.

Ad aprire le danze nell'incontro contro le sarde è Kastrati già al 9': azione di contropiede che parte da Sule, palla a Basso che che lancia un assist al bacio per la kosovara che dopo una finta batte a rete e segna lo 0-1.

Kastrati si ripete al 25' su cross di Basso sul secondo palo: la nazionale del Kosovo ben appostata appoggia in rete: è lo 0-2.

Passano 2' è va in rete la numero 9 Basso su assist di Maddalena che raccoglie una palla persa dalle avversarie: un tiro quello della numero 9 sul secondo palo. E' lo 0-3.

Da segnalare nel primo tempo almeno due parate importanti di Palmiero Herrera che salvano il risultato.

Nella ripresa sullo 0-3 è comunque pallida la reazione dell'Atletico Oristano. Le biancorosse allungano ancora al 32' con un assist di Sule per la neoentrata De Vicenzo.

Al 39' la velocissima Sule si trva a tu per tu col portiere avversario e mette il sigillo sul risultato: 5-0.

TABELLINO - Atletico Oristano - Vicenza Calcio Femminile, 0-5 (0-3)

ATLETICO ORISTANO: 1 Piga, 13 Meloni (dal 52’ 2 Filippo), 8 Quidacciolu, 11 Dessi, 15 Piras (dal 89’ 99 Abo Kaff), 16 Farris, 20 Mattana (dal 90+2’ 32 Belloi), 9 Kapareli, 5 Cocco (dal 68’ 7 Rattu), 25 Angioni, 88 Scalas (dal 52’ 17 Lai)

IN PANCHINA: 14 Peddis, 6 Carta, 10 Catte, 12 Venanzi,

VICENZA CALCIO FEMMINILE: 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 52’ 7 Montemezzo), 4 Missiaggia (c), 5 Penzo (dal 64’ 20 Piovani), 6 Battilana, 16 Sule, 8 Cattuzzo, 9 Basso (dal 68’ 19 De Vincenzi), 10 Kastrati (dal 83’ 13 Balestro), 2 Gobbato (dal 59’ 11 Dal Bianco)

IN PANCHINA: 12 Dalla Via, 15 Broccoli, 14 Suvet, 17 Lugato, 11 Dal bianco

ALLENATORE: Dalla Pozza

RETI: 9', 25’ Kastrati (V); 27’ Basso (V); 79’ De Vincenzi (V); 81’ Sule (V)

Ammonite: 62’ Dal Bianco, 72’ Farris

ARBITRO: Andriambelo Nirintsalama T. (Roma)

Assistenti: Solinas G., Accardi M. (Cagliari)

Recupero: 1’; 3’.