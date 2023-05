Serie C femminile: il Vicenza Calcio a Tavernelle stende il Portogruaro (7-2)

Inizia subito in salita il match per le ragazze di Portogruaro ospiti del Vicenza Femminile al campo di Tavernelle di Altavilla: rigore per un tocco di mano in area già al 2’ con la bomber biancorossa Basso che calcia di potenza e segna!

Il raddoppio per le vicentine arriva al 4’ con un micidiale 1-2 con Montemezzo che al volo tira di potenza e colpisce il palo della porta difesa dalle venete orientali. La palla arriva sui piedi di Ponte che segna di sinistro. Ed è già 2-0.

Al 18’ sono le portogruaresi ad andare a rete con Vittoria Gara che è mesta a ribadire in rete una respinta del portiere biancorosso Dalla Via.

Sigilla il risultato del primo tempo il secondo gol di Ponte che viene servita in area e a tu per tu con il portiere avversario Papandrea, insacca.

Si va a riposo sul 3-1.

Nella ripresa al 5’ accorcia le distanze il Portogruaro: sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore delle ospiti è Gashi che salta più in alto di tutte e segna. E’ il 3-2.

Le ragazze di Moreno Dalla Pozza non si demoralizzano affatto e tornano alla rete al 22’ con Bauce. Al 25’ poi la bomba di Montemezzo su azione, ed è 5-2. Ma non basta: Basso al 40’ su assist di Bauce segna la sesta rete e al 43’ va in gol con Penzo in contropiede. E’ il 7-2 che chiude il match. Un Vicenza che dopo il 3-2 ha resistito e poi nel finale è riuscito a trovare un’altro gol di scarto e poi a dilagare!

Un ottimo finale di stagione per le ragazze della Presidente Maran alle quali resta domenica prossima 21 maggio il match a Jesi e poi il 28 maggio il ritorno in casa con la Triestina.

Il Vicenza si assesta in quarta posizione di classifica del girone B dopo il Bologna Women irraggiungibile con 79 punti, il Verona a 66 punti e il Lumezzane a 63 punti. Le biancorosse sono a 59 punti tallonate dal Venezia a 57. Solo la vincitrice del torneo è promossa in serie B.