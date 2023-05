Serie C femminile: il Vicenza a Sesto Fiorentino toglie l'acqua al Rinascita Doccia (1-8)

A Sesto Fiorentino il Vicenza calcio Femminile si porta a casa l’intera posta battendo le padrone di casa del Rinascita Doccia per 8 reti a 1.

Subito in gol al 3’ la biancorossa Bauce che si libera della marcatura e entra in area calciando sul secondo palo e beffa il portiere avversario: è lo 0-1.

Il raddoppio arriva al 22’ con un tiro al volo di Montemezzo, imprendibile, che scheggia la traversa e si insacca. La rete arriva da un’azione nata sulla fascia destra grazie a Bauce che mette in moto Basso che regala l’assist vincente a Montemezzo. E’ lo 0-2.

Al 30’ è bomber Basso che si libera della marcatrice e di potenza trafigge la porta: è lo 0-3. Infine c’è il tempo anche per il poker: al 28’ Marchiori batte un corner da sinistra e Basso di testa segna la doppietta.

Nella ripresa al 8’ le toscane segnano la rete della bandiera con Del Giudice che beffa il portiere Dalla Via calciando la palla sul secondo palo.

Al 24’ primo gol stagionale per Battilana che insacca di testa sugli sviluppi di una mischia in area avversaria. E’ l’1-5.

Al 32’ pallonetto di capitan Maddalena che si insacca in rete sugli sviluppi di un’azione gestita a centrocampo da Montemezzo e sull’assist di D’Angelo. E’ l’1-6.

Al 36’ della ripresa il settimo gol lo segna Cattuzzo con un tiro da fuori area su assist di Ponte. E a chiudere le danze al 44’ è la rete di Ponte in scivolata su cross di Penzo. E’ il definitivo 1-8.