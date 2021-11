Serie C Femminile: domenica a Tavernelle il derby Vicenza-Padova

Domenica 7 novembre 2021 il Vicenza Calcio Femminile ospita il Padova in un derby molto sentito da ambo le parti. Si tratta della partita che vale per la quinta giornata di Serie C che avrà inizio alle 14 e 30 al campo sportivo Tavernelle di Altavilla Vicentina. Il match saràtrasmesso in diretta su Facebook (pagina Vicenza calcio femminile).

Le biancoscudate fin qui hanno conquistato una sola vittoria. Non sono tuttavia un avversario da sottovalutare, visto il calendario difficile e impegnativo che hanno incontrato in queste prime giornate: le 3 sconfitte potrebbero derivare da ottime prestazioni delle avversarie e non essere frutto di un demerito padovano.