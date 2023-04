Serie C/B femminile: finisce in parità tra Vicenza e Venezia (1-1)

E’ finita in parità tra il Vicenza Calcio femminile e il VFC Venezia Femminile: rete nel primo tempo per le lagunari con Silvia Tosatto. Nella ripresa dopo un palo colpito da Montemezzo è Stella Maddalena a segnare il gol del pareggio.

La rete della Tosatto è giunta al 12’ del primo tempo con un bel tiro di potenza sul primo palo che beffa il portiere biancorosso Palmiero Herrera. E’ lo stesso estremo difensore però a salvare il risultato pochi nìmjinuti più tardi: al 29’ si oppone al tiro di Emaniuela Conventi. Nel primo tempo da segnalare ance load bella azione che meritava il gol da parte della biancorosso: al 35’ Marchiori pennella un cross per Basso che di testa mette fuori di pochissimo.

Nella ripresa subito una bella occasione pr il Vicenza: Cattuzzo libera Basso che crossa verso Sule che a sua volta però non riesce all’ultimo ad essere efficace.



Al 7’ ancora Sule che mette in difficoltà le avversarie grazie alla sua velocità: appoggia a Marchiori che tira di potenza in porta, ma monca lo specchio per pochi centimetriIl pareggio sembra arrivare finalmente al 25’, quando invece è il palo ad opporsi al tentativo di rete di Marchiori. Infine al 30’ con una bella azione corale: Marchiori, poi Montemezzo, indetto per Maddalena che dai 25 metri si aggiusta la palla ed ha il tempo di tirare in porta e beffare il portiere Anna Paccagnella.