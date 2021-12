Serie B: rinviata per Covid Lecce-LR Vicenza, a rischio il calcio di Natale

Nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 20 dicembre 2021, la Lega di serie B ha disposto il rinvio del posticipo della 18esima giornata di campionato tra Lecce e LR Vicenza a causa dei due casi di positività tra i calciatori giallorossi. Come di prassi l'azienda sanitaria locale di Lecce ha di fatto messo in quarantena l'intera squadra allenata da mister Baroni in quanto tutti i giocatori erano stati a contatto con i due positivi. Per normativa i calciatori giallorossi dovranno stare in quarantena per almeno 4 giorni.

Dopo il caso Lecce, voci non confermate darebbero a rischio le prossime giornate di campionato sotto le Feste natalizie: quelle del 26 e 29 dicembre prossimi.