Serie B: LR Vicenza va in vantaggio ma il primo tempo vede davanti il Brescia sul 1-2

Inizia davanti ad una cornice di pubblico mai vista fino ad ora allo stadio Romeo Menti nella stagione 2021-2022: quasi 7200 spettatori. Curva Sud animatissima e da tutto esaurito e pure la sezione degli ospiti non scherza sulla Curva Nord.

PRIMO TEMPO: VICENZA-BRESCIA, 1-2

Gol di Proia al 18' alla fine di un'azione corale del Vicenza dopo una serie di occasioni per Diaw e Ranocchia. Un Lane che nei primi 20' ha giocato molto bene e in modo propositivo.

Palacio risponde dopo tre minuti (al 21'): approfittando di un errore della difesa berica Bajic raccolgie la sfera e serve al centro una palla d'oro per l'argentino che segna.

I biancorossi si deprimono e il Brescia vola: nella seconda parte della frazione sempre più le occasioni da rete per le rondinelle.

Fino ad arrivare ad una parata di Grandi su Bajic verso il 28' su cross di Leris: il portierone biancorosso salva il risultato mettendo in corner un pallone che arriva da un colpo di testa insidiosissimo.



Altra occasione chiara da rete per i lombardi con Bisoli: altro colpo di testa parato da Grandi al 36'.Il gol del vantaggio del Brescia arriva al 40' con un errore a centrocampo per i biancorossi, che avvantaggia gli avversari: ancora Bajic che è autore di un assist per Bertagnoli che segna. Il primo tempo si chiude sul 2-1 per il Brescia.