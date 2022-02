Serie B: LR Vicenza va in vantaggio ma il Pisa rimonta, 2-2

Grandi emozioni all'arena Garibaldi di Pisa, dove il LR Vicenza va in vantaggio con due gol nella prima mezz'ora di gioco. Il Pisa accorcia le distanze entro i 45 minuti e poi nella ripresa pareggia, ma non riesce ad andare in vantaggio nel momento in cui i biancorossi calano grazie al portiere Nikita Contini che si chiude a saracinesca salvando almeno tre nette occasioni da gol per i neroazzurri toscani.

Negli ultimi 10' mister Brocchi inserisce due uomini di esperienza in attacco togliendo un centrocampista: Giacomelli e Meggiorni mettono scompiglio in alcune occasioni nella difesa di casa ma non riescono a pungere.

TABELLINO - PISA-VICENZA, 2-2 (1-2)

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson (45′ Birindelli), Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin (41' st Touré), Nagy, Mastinu (25' Benali); Cohen (25' st Sibilli); Lucca (15' st Torregrossa), Puscas.

IN PANCHINA: Livieri, De Marino, Berra, De Vitis, Gucher, Siega, Masucci.

ALLENATORE: D’Angelo.

LR VICENZA (4-3-3): Contini; Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco; Zonta (35' st Giacomelli), Bikel, Cavion (35' st Meggiorini); Ranocchia; Diaw (19' st Teodorczyk), Da Cruz (22' st Dalmonte).

IN PANCHINA: Grandi, Morello, Padella, Pasini, Lukaku, Sandon, Djibril, Mancini.

ALLENATORE: Brocchi.

ARBITRO: Antonio Di Martino di Teramo.

MARCATORI: 17' pt Cavion (V), 22' pt Diaw (V), 43' pt Cohen (P), 15' st Caracciolo (P).

NOTE: Ammoniti: Diaw, Brosco, Bikel, Contini, Torregrossa, Caracciolo. Angoli: 13-7. Recupero: 0, 4'.