Serie B: LR Vicenza fanalino di coda, battuto dalla Cremonese al Menti, 0-1

Sesta sconfitta di seguito per il LR Vicenza in campionato e ancora zero punti in classifica. Non è servito il cambio di allenatore per migliorare i risultati sul campo dei biancorossi che perdono in casa allo stadio Menti con la Cremonese. L'episodio che condiziona tutta la gara avviene al 42' del primo tempo: Calderoni intercetta con un braccio in area la palla lanciata in attacco dagli uomini di mister Pecchia. L'arbitro ricorre al Var per essere sicuro dell'accaduto: espelle Calderoni (era già stato ammonito al 10') e assegna il rigore alla Cremonese. A trasformare il penalty è Ciofani che a dire la verità calcia male, centralmente: l'estremo difensore biancorosso Grandi intercetta la palla che gli sfugge e si insacca. Poco prima del rigore da segnalare un palo colpito da Pasini. Il primo tempo comunque è stato caratterizzato da un equilibrio in campo tra le due compagini in gara: la Cremonese più pericolosa sulle fasce e per il Vicenza giocate particolarmente insidiose impostate dal giovane Ranocchia.

Nella ripresa mister Brocchi organizza i biancorossi per resistere un tempo in 10 uomini. E il Vicenza riesce ancora a giocare all'altezza degli avversari: da segnalare in particolare il palo colpito a porta vuota da Ranocchia al 28', e un paio di tiri dalla distanza di pochissimo sopra la traversa prima di Diaw e poi ancora di Ranocchia. Il Vicenza ha sicuramente giocato meglio degli altri match disputati fin qui, ma è stato particolarmente punito da un arbitraggio "troppo puntuale" con i biancorossi. Un match che risulta essere un festival del cartellino giallo, pur non essendo stato né falloso, né particolarmente caratterizzato da "gioco maschio".

LR VICENZA-CREMONESE, 0-1 (0-1)

Lr Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Di Pardo, Pasini, Cappelletti, Calderoni; Zonta, Rigoni (45′ Crecco), Ranocchia; Proia (15′ st Giacomelli); Meggiorini (15' st Dalmonte), Diaw.

In panchina: Pizzignacco, Confente, Padella, Brosco, Ierardi, Longo, Mancini, Sandon.

Allenatore: Cristian Brocchi.

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi (23′ Sarr); Sernicola, Okoli, Meroni, Crescenzi; Castagnetti, Fagioli (29' st Valzania 5); Zanimacchia (15' st Deli), Gaetano (15' st Baez), Buonaiuto (29' st Vido); Ciofani.

In panchina: Ciezkowski, Valeri, Ravanelli, Bianchetti, Bartolomei, Di Carmine, Dalle Mura.

Allenatore: Fabio Pecchia.

Arbitro: Alberto Santoro di Messina, assistenti Pasquale De Meo di Foggia e Edoardo Raspollini di Livorno, quarto uomo Samuele Andreano di Prato. VAR: Antonio Rapuano di Rimini e Niccolò Pagliardini di Arezzo.

Reti: 43′ pt Ciofani (rig)

Note: giornata temperata e piovosa, campo comunque praticabile. Spettatori: 2927. Incassi: 33.634 euro.

Espulsi: Calderoni al 42' pt. Ammoniti: Calderoni, Diaw, Zanimacchia, Okoli, Proia, Pasini, Giacomelli, Valzania, Dalmonte, Brosco. Angoli: 5-1. Recupero: pt 4', st 5'.