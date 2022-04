Serie B: LR Vicenza corsaro a Como vince 2-0 e la speranza resta accesa

L'ultima spiaggia per il LR Vicenza era proprio in riva al lago di Como e gli uomini di Francesco Baldini, ben caricati dal mister, ce l'hanno messa tutta: con un gol per tempo hanno piegato i padroni di casa. Dal punto di vista aritmetico per rimanere in corsa per finire nei play out (allo spareggio per evitare la retrocessione) l'unico risultato possibile era la vittoria!

In rete al 36' Riccardo Brosco di testa. Nella ripresa su azione il raddoppioe del subentrante (a Diaw) Riccardo Meggiorini.

E pensare che al primo minuto inizia male: Bikel si infortuna nel tentativo di recuperare palla commettendo anche fallo. Mister Baldini inserisce al suo posto Da Cruz.

La prima occasione degna di nota è per il Como con Vignali al 10' che salta Bruscagin e batte verso la porta, ma CContini è tornato la saracinesca che conoscevamo. Risponde tre minuti dopo il Vicenza con Ranocchia che costringe il portiere lombardo a mettere in angolo.

Al 17' assist di Parigini per Blanco che conclude a rete, ma De Maio devia e la palla si stampa sulla traversa.

Al 22' del primo tempo mister Baldini deve anche sostituire il giovane Freddi Greco che si infortuna. Entra Zonta.

Il vantaggio arriva al 36' su calcio d'Angolo: batte Ranocchia e nella mischia davanti alla porta ha la meglio Brosco che devia in rete: è lo 0-1.

E lo stesso difensore cerca di ripetrsi sempre di testa 4' dopo, ma stavolta l palla è facile presa di Gori.

Il Como cerca di pungere al 45' con Gliozzi su cross di Vignali: bravo l'estremo difensore berico Contini a parare.

Nella ripresa ... (in aggiornamento)

TABELLINO - COMO-LR VICENZA, 0-2 (0-1)

COMO (4-4-2): Gori; Vignali, Solini, Varnier, Ioannu; Parigini (20' st Arrigoni), Bellemo, Blanco (20' st La Gumina), Kabashi; Gliozzi, Gabrielloni (20' st Ciciretti).

In panchina: Facchin, Bertoncini, Iovine, Zanotti, Scaglia, Nardi, Cagnano, Peli, Bovolon.

ALLENATORE: Gattuso

VICENZA (4-1-4-1): Contini; Maggio, Brosco (28' st Cappelletti), De Maio, Bruscagin; Bikel (4' pt Da Cruz); Greco (22' pt Zonta), Cavion, Ranocchia, Lukaku (28' st Crecco); Diaw (28' st Meggiorini).

In panchina: Grandi, Confente, Pasini, Boli, Cester, Dalmonte, Teodorczyk.

ALLENATORE : Baldini

ARBITRO: Marco Serra di Torino

RETI: 36' pt Brosco (V); 37' st Meggiorini (V)

NNOTE: tardo pomeriggio nuvoloso, temperatura sui 16° C. Ammoniti: Ranocchia, Brosco, Zonta. Angoli: 3-10. Recupero: 2', 3'.