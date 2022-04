Serie B: due siluri delle "rondinelle" affondano il LR Vicenza a Brescia (2-0)

Il Brescia di mister Corini affonda il LR Vicenza di Cristian Brocchi: gol al 28', segna Moreo su azione, e al 45' Pajac su rigore.

I padroni di casa dominano la partita sin dai primi minuti e al 3' il portiere biancorosso Grandi è subito impegnato in una parata su colpo d testa di Moreo. Ci riprova Proia in maglia biancoazzurra un minuto dopo con un rasoterra sempre fermato dal portiere vicentino.

Insiste il Brescia fino al 15' quando il LR Vicenza riesce a riversarsi in area avversaria: in tre contro uno Dalmonte passa a Diaw ma il numero nove inciampa sul pallone. Clamorosa l'occasione sfumata. Sul lato opposto in contemporanea c'era pure Maggio che poteva essere servito: e infatti si arrabbia molto.

Poi il Brescia torna in cattedra e dopo un paio di azioni pericolosisime arriva il gol: al 28' su cross di Pajac è il centravanti Moreo, lasciato solo dalla difesa berica, che colpisce di testa e stavolta Grandi non prende la palla.

Al 30' Diaw va in gol battendo (saltando di fatto) il portierone bresciano Joronen su un sapiente assist verticale di Da Cruz, ma l'arbitro e il VAR annullano per fuorigioco.

Poi ancora Diaw impegnato in altre azioni d'attacco che vengono neutralizzatte dalla difesa di casa.

Al 43' viene fischiato un rigore per un fallo di mano di Brosco su conclusione da fuori area di Moreo. Sul dischetto batte Pajac che spiazza Grandi e segna il 2-0.

Nella ripresa entrano Zonta per Caviom, Ranocchia per Dalmonte e Meggiorini per Boli. E al 7' esce anche Da Cruz per problemi fisici e entra Giacomelli.

Occasionissima in area al 10' per Diaw su assist di Meggiorini, ma l'attaccante non riesce a colpire bene la palla.

Poi il ritmo scende e cresce il nervosismo nella panchina biancorossa: al 35' viene espulso un componente dello staff biancorosso per proteste. Si tratta dell'allenatore in seconda Lazzarini.

Poco prima al 32' entra Crecco per Bruscagin e in contemporanea doppio cambio ber il Brescia.

Alla fine niente da fare per il Vicenza che al Rigamenti non riesce a trovare il gol della bandiera.

La 32esima partita di campionato per i biancorossi finisce con una sconfitta per 2-0 contro le rondinelle.

Allarme finale per il centrocampista del Vicenza Bikel che esce infortunato dal campo, dolorante e con la borsa del ghiaccio su un ginocchio.