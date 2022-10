Semaforo verde in Coppa - Il commento di Alberto Belloni sul successo di LR Vicenza contro Virtus Verona

LE PAGELLE DI BELLONI IN SINTESI

DESPLANCHES 6+, SANDON 6-, PADELLA 7, (Cappelletti 6), CORRADI 7,5, BEGIC 6, SCARSELLA 6+, CATALDI 6 (Greco 5/6), JIMENEZ 6, OVISZACH 6,5 (Valietti 6-), GIACOMELLI 7 (Rolfini 6), BUSATTO 6- (Alessio 6,5). Mister BALDINI 6

IL COMMENTO SULLA PARTITA: CORRADI LA PIU' BELLA SORPRESA DEL POMERIGGIO

Poche le considerazioni da trarre dalla partita. Il Vicenza 2 non travolge la Virtus 2, nonostante i due gol a cavallo dell’intervallo, entrambi frutto di due giocate al bacio di Jack.

Un primo aspetto riguarda il modulo, che l’allenatore berico non cambia, segnalando così la sua ferma intenzione a non deflettere dal suo credo calcistico. Come detto più volte si tratta di una scommessa: può vincerla o può perderla, ma non ha tantissimo tempo per tirare i dadi decisivi. Anche oggi si è visto che si tratta di un azzardo, magari ben calcolato ma sempre un azzardo.

A fine partita il Vicenza becca il solito contropiede e va ringraziato il Cielo (anzi il piede di Danti) se non ne esce un clamoroso pareggio.

Meritavano di perdere i biancorossi? Tutto considerato no, ma c’è qualche difetto di fondo che torna regolarmente fuori. E non dovrebbe.

Un secondo aspetto tocca i singoli ed in particolare un ragazzino di 17 anni che Baldini mette in campo: il diciassettenne Christian Corradi, prodotto del nostro settore giovanile. Pur essendo un “absolute beginner”, il giovanissimo difensore sfodera una prestazione stupefacente, nella quale praticamente non sbaglia un intervento, di testa o di piede. Roba da giocatore consumato: la più bella sorpresa del pomeriggio.

Sugli scudi anche il vecchio Jack, che mette lo zampino in entrambe le marcature. Corre come un ragazzino e mette a frutto il suo piede educato. Non ha nessuna intenzione di andare in pensione, mister Over 300 e anche oggi ha dimostrato di non essere un ex giocatore, una bandiera ammuffita.

L'INTERVISTA DOPO GARA A FRANCESCO BALDINI

Il tecnico: «Non abbiamo ancora smaltito del tutto la delusione di Novara ma tutto sommato oggi ho visto quel che premeva vedere. L’amaro in bocca resta per come abbiamo preso il secondo gol, in un frangente di gara che mi ha lasciato perplesso. Non è possibile che dopo una trattenuta ad un nostro giocatore e conseguente maglia strappata, l’arbitro penalizzi la squadra vittima del fallo lasciandola in 10 a gioco in corso. Di lì in poi abbiamo fatto un po’ fatica, perché avevamo tanti ragazzi in campo e qualcuno che soffriva di crampi. Complimenti a Corradi che lascia intravvedere di poter avere un grande futuro nel calcio. Alla fine era completamente stremato. Per qualcuno dei più giovani era praticamente il battesimo del fuoco e teniamo conto che in panchina avevamo altri elementi del settore giovanile: un 2004 e un 2006».



L’abbiamo vista arrabbiarsi con Greco in un paio di situazioni…

«Freddi lo conosco da sempre e coi suoi 21 anni è appena un po’ più grande dei giocatori di cui abbiamo parlato. In questo momento è uno di quelli che hanno più sofferto il nostro avvio faticoso. Non deve innervosirsi o cercare di strafare. Alla sua età io avevo già fatto 200 partite ma lui no. Deve solo cercare di stare tranquillo. Quanto a Desplanches mi è piaciuto per come sa stare in campo ma devo dire che in questo momento sono contentissimo delle prestazioni di Confente. Valuterò con calma…»

E cosa ci dice di Giacomelli?

«A prescindere dal campo, dove oggi è stato protagonista, Stefano è un esempio fondamentale per gli altri. Se tutti riusciranno a dimostrare lo stesso spirito di Jack non ho dubbi che diventeremo la squadra che voglio. Si sta conquistando allenamento dopo allenamento un posto in campo. Guardatelo, non è mai stato così asciutto e reattivo».