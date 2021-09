Eccellenza: Schio pareggia con Vigasio, 1-1

Lo Schio va in vantaggio con Andreetto su punizione, poi resiste al Vigasio ma subisce una rete. A salvare il risultato in più di un'occasione per Schio il portiere

Incontro difficile per gli uomini di Giaraffa quello in casa col Vigasio in apertura di campionato di Eccellenza, girone A. I veronesi biancocelesti allenati da Spinale sono una squadra ben organizzata e che punta in alto, ma i giallorossi in riva al Leogra non demordono. Vanno in vantaggio i padroni di casa con una punizione dalla sinistra di Adreetto (18') e il primo tempo si chiude a fasi alterne col vantaggio scledense. Nella ripresa i biancocelesti non ci stanno e partono forte: di fatto assediano con veemenza la porta difesa da Rossi. Lo Schio però è messo bene in campo e difende con attenzione. Ad esclusione di uno svarione al 29' che permette a Tomasini di inseristi con un'azione veloce tra le maglie della difesa giallorossa e battere l'incolpevole portiere particolarmente sotto pressione nel secondo tempo.