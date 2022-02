San Nikita Contini: «Lotteremo fino alla fine come dei leoni, e sabato vincere!»

«Sapevamo la forza della Cremonese, non a caso è lì su; e sapevamo che avremmo dovuto soffrire un pochino. E' andata bene». Lo ha dichiarato a caldo dopo la partita allo stadio Zini di Cremona il portiere del LR Vicenza Nikita Contini.

«Abbiamo fatto quello che potevamo lì dietro - ha proseguito l'italo ucraino riferendosi al lavoro in difesa - e sapevamo anche che sarebbe stato possibile sfruttare meglio le occasioni a nostro favore: questo dispiace (non essere riusciti del tutto, ndr), ma comunque è un punto conquistato su un campo difficile».

E poi Contini rilancia: «Ora puntiamo ai tre punti sabato in casa con il Pordenone».



A chi gli chiede cosa manca in questo Vicenza "san Nikita" (come viene chiamato ora dai tifosi) risponde: «Sicuramente (dobbiamo) essere un po’ più concreti e un po’ più "cattivi" (determinati, ndr). La mia sensazione è che la squadra sia viva: è un gruppo unito e la società ci crede, tutti quanti all’interno (dello spogliatoio) ci crediamo e questi quattro pareggi, con due punti fuori casa contro il Pisa e la Cremonese, sono la dimostrazione che ci siamo».

E conclude: «Quindi d’ora in avanti non ci resta che vincere le partite».



A "san Nikita" è stato chiesto cosa è cambiato in questo ultimo mese al Vicenza: «In realtà, da quando sono arrivato - ha risposto -, ho trovato subito un bel gruppo unito: ci si aiuta l’uno con l’altro. Questo fa la differenza: è una situazione positiva che offre qualcosa in più che (anche se impalpabile) è importante: se rimarremo così lotteremo fino alla fine (come dei leoni, ndr)».