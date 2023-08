Sabato 26 agosto l'ultima amichevole precampionato del LR Vicenza con Virtus Verona

Nel pomeriggio di lunedì 21 agosto 2023 il LR Vicenza ha diffuso una nota in cui annuncia che "è stata programmata un’ultima amichevole in vista dell’inizio del campionato! I biancorossi, infatti, ospiteranno la Virtus Verona, sabato 26 agosto alle ore 18:30, allo stadio Romeo Menti".

Inoltre viene specificato nella nota che "al termine della partita verrà ricordato Mirko Mazzola, con una targa consegnata alla squadra vincitrice, in memoria dello storico dirigente della società rossoblù, scomparso prematuramente il 27 agosto di 37 anni fa, in un incidente stradale”.