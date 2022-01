"Rivoluzione Balzaretti": Brocchi riparte con un LR Vicenza rinnovato ed è caccia al terzino

Quella del direttore sportivo del LR Vicenza Federico Balzaretti è oramai una rivoluzione: l'obiettivo è mettere a disposizione di mister Cristian Brocchi una rosa di successo che alla ripresa possa subito ribaltare la situazione di classifica della prima squadra di largo Paolo Rossi 9.

Oltre ai 5 acquisti già presenti in allenamento, mancherebbe un giocatore di esperienza nel ruolo di terzino destro. In difesa quindi non è finita: dopo Sebastian De Maio (difensore centrale) serve anche il terzino destro, visto che Bruscagin è in partenza. E se il Brusca dovesse proprio andarsene forse anche un secondo terzino: si vocifera di un interessamento per il giovane Devid Eugene Bouah (classe 2001) della Ac Roma in prestito al Teramo.

CHI E' TIAGO MATIAS CASASOLA

Come prima scelta gli uomini del presidente Stefano Rosso hanno messo nel loro taccuino il nome dell'italo-argentino Tiago Matìas Casasola, nato a Buenos Aires nel 1995, alto 189 centimetri, di proprietà della Lazio (contratto in scadenza a giugno 2022) ma che sta giocando in prestito al Frosinone.

Casasola ha giocato in Argentina, in Inghilterra (FC Fulham) è passato per la Roma poi in prestito a Como e ancora al Trapani, Alessandria, Salernitana, e passando per la proprietà Lazio poi a Cosenza e ancora alla Salernitana e quest'anno nelle fila dei frusinati.

LA CONCORRENZA DEL COSENZA

Su Casasola però è molto forte la concorrenza del Cosenza che lo vorrebbe tra le sue fila: attenti ai lupi calabri che sono incattiviti perché il Lane ha già soffiato a loro sul mercato di gennaio Alessio Da Cruz. Siamo alle battute finali.