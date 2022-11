Rinaldo Sagramola a capo del LR Vicenza Spa con i superpoteri

Come si fa ad uscire dalla serie C e riportare il LR Vicenza in cadetteria (e poi in A)? «Ci vuole competenza, qualità e spirito di gruppo. E quest’ultimo si misura quando le cose vanno male. Con questo si risale dalla serie C». E’ il concetto più interessate espresso da Rinaldo Sagramola che dal 3 novembre 2022 è direttore generale e pure amministratore delegato del LR Vicenza Spa. Un uomo di calcio che esperienza ne ha e che è tornato nella città del Palladio dopo una ventina d’anni di assenza. Nel frattempo ha sempre lavorato come dirigente sportivo accumulando molta esperienza con il Palermo, la Sampdoria e il Brescia e poi, l’ultima esperienza, con il Palermo rifondato.

Libero da impegni dall’estate scorsa è stato presumibilmente interpellato dal presidente Stefano Rosso alla fine di luglio o a inizio agosto 2022. «Ringraziamo Paolo Bedin per il lavoro fatto in 5 anni - ha sottolineato Stefano Rosso - che ha gestito l’azienda anche in momenti difficili. Bedin gode di tutta la nostra stima. Era ora però di far crescere questa società e nel frattempo abbiamo trovato la personalità adatta a farlo». Insomma l’avvicendamento era nell’aria - abbiamo capito - da almeno qualche mese.

Il presidente Rosso ha anche aggiunto che è intenzione della famiglia delegare di più la gestione al management e Sagramola sarebbe stato scelto come la persona giusta a cui affidare non solo il ruolo di dg, ma anche quello i amministratore delegato. Una personalità in grado anche di fare da cuscinetto tra la proprietà e l’azienda e ... i tifosi.

Da parte sua Rinaldo Sagramola ha espresso un grande entusiasmo per il suo ritorno in una piazza che l’ha visto vincente tra il 1999 e il 2004. Fu lui ad esempio a portare a Vicenza il campione Luca Toni.

«Ritorno pieno di entusiasmo - ha detto il dg e ad - e sono contagiato da questa proprietà che è piena di ambizioni. Vicenza è una piazza espressione di una grande tradizione, che va riportata alla ribalta». Il calcio a Vicenza è molto sentito, ha aggiunto, e il numero dei tifosi è molto consistente in rapporto alla popolazione della città e della provincia.

Secondo Sagramola anche la struttura aziendale è importante e organizzata e non si merita la serie C. «La squadra è ricca di valori tecnici non ancora espressi - ha aggiunto - purtroppo ha subito lo svantaggio di essere la super favorita del girone. Si tratta comunque di una compagine costruita in coerenza con le ambizioni dichiarate e, ripeto, è una squadra ricca di valori tecnici».

Ed ha concluso riferendosi soprattutto alla compagine calcistica: «Non resta che lavorare e impegnarsi per dare tutti il meglio, diventare squadra davvero e imparando a sopportare il peso della maglia!»