Rimini-LR Vicenza: nel primo tempo i berici sbagliano un rigore (0-0)

In campo allo stadio di Rimini i locali in maglia a scacchi biancorossa affrontano il LR Vicenza, in maglia nera e inserti biancorossi, per gli ottavi di Coppa Italia di Serie C.

Subito il Rimini è aggressivo e nei primi 5’ si presenta per ben tre volte nell’area del Vicenza: la difesa biancorossa annulla gli attacchi e difende la porta.

Dopo un’ incursione con un cross a vuoto nell’area avversaria da parte di Greci, al 15’ il centrocampista Cavion va vicino alla rete con un tiro che va di poco sopra la traversa.

Quattro minuti dopo Oviszach offre un ottimo assist in area a Scarsella e la squadra di casa si salva in calcio d’angolo.

Il Vicenza si fa propositivo, costruisce gioco e si rende pericoloso: il Rimini risponde con un gioco duro. Nel giro di due minuti tra dopo il 30’ l’arbitro ammonisce prima Casa e poi Vano.

Al 32’ è rigore a favore del Vicenza: Piscitella in difesa ferma irregolarmente Oviszach scatenato.

Per l’arbitro è penalty. Batte Rolfini, ma para Galeotti. Il numero 11 del Vicenza ha battuto male, cercando di indirizzare sulla sinistra, ma il giovane portiere rivierasco intuisce e respinge una palla a mezza altezza poco angolata.

Al 34’ segue una importnate parata di Grandi che salva il risultato.

E al 38’ c’è da segnalare un’incursione di Rolfini che calcia di sinistro in porta, ma la palla va fuori a lato.

Il primo tempo si conclude a reti inviolate.

Da segnalare che sono 69 i tifosi del Vicenza che si sono presentati nello spicchio dedicato agli ospiti: l’orario pomeridiano in una giornata di lavoro non aiuta alla partecipazione del pubblico.



Nella foto sotto il portiere Matteo Grandi in riscaldamento prima del debutto stagionale a Rimini (foto LR Vicenza-Facebook)