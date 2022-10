Riccardo Cataldi (LR Vicenza) diffidato dal giudice sportivo: ha fatto registrare 4 gialli

Non bastava la camionata di sanzioni arrivata la settimana scorsa che ha colpito ben 3 dirigenti sportivi del LR Vicenza. Stavolta il giudice sportivo di serie C in merito ai biancorossi ammoniti durante la gara di Seregno contro il Sangiuliano City, ha diffidato Riccardo Cataldi arrivato a registrare il quarto cartellino giallo stagionale. A tre cartellini gialli invece Ronaldo e Jimenez. Infine è stato registrato il primo cartellino per la stagione di Dalmonte (autore del gol vittoria) e per Bellich.

Il giudice sportivo ha inoltre deciso di squalificare sei giocatori del girone A dopo la decima giornata: Nalini del Virtus Verona e Sportelli della Pro Patria staranno fuori dai campi per due giornate. Una giornata di squalifica invece è stata deliberata per Bergonzi (Feralpisalò), Riccio (Juventus N.G.), Sabbione (Triestina), Varas (Pergolettese) e Esposito (Renate).