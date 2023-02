Rosso alla Samp, in groppa alla bufala

Ieri sera mi telefona il caporedattore e mi chiede: “Alby, sai niente di un interessamento di Renzo Rosso alla proprietà della Sampdoria?”. “No…” confesso io. “Però fammi fare un giro di controllo con qualche collega.”. A nessuno tuttavia risulta confermata l’indiscrezione.

Che il Patron del Lane sia legato alla città della Lanterna, peraltro, è un fatto. Come imprenditore ha fatto fortuna con i pantaloni il cui nome origina dal capoluogo ligure. E mister Diesel è stato l’anno scorso ospite d’onore alla manifestazione “Genova Jeans”, accompagnato dall’ideatrice dell’evento Manuela Arata, dall’assessore del Comune Barbara Grosso e ricevuto dal Sindaco della Lanterna Marco Bucci. Un legame forte che è economico ma anche culturale, per un manager come lui che la rivista finanziaria Forbes ha recentemente piazzato al 19° posto tra i più facoltosi, davanti persino a John Elkann Viene stimato in circa 2,9 miliardi di dollari il suo patrimonio personale. Niente male per il proprietario di un una squadra si serie C, quantunque blasonata come il Lane…

Quella dell’accostamento del nome di mister Jeans alla Sampdoria sembrerebbe dunque appartenere alla ricca biblioteca delle fake news. Ma per completezza di informazione, meglio fare un controllo alla fonte. Ho interpellato in proposito Daniele Cambiaso, giornalista, scrittore e grande tifoso dei colori blucerchiati, chiedendogli conferma dell’indiscrezione. “Rosso nella Samp?” mi ha risposto subito. “Volesse il Cielo che fosse vero. Renzo Rosso sarebbe un nome nuovo che fino ad oggi non è circolato. Si è parlato a lungo dello sceicco Al-Thani, ma l’unico approccio confermato e pubblicamente ammesso è stato quello con Alessandro Barnaba, il quale però si è scontrato con le misteriose strategie di Ferrero. Ad oggi il fantasma fallimento appare sempre più concreto.” Lo ringrazio di cuore per le informazioni e penso a come mi sembra d’essere tornato ai tempi del Vicenza in smobilitazione, coi francesi, gli africani e gli arabi. Valigette colme di dollari e annunci mirabolanti.

Beh, volete sapere la mia (che ho rivelato subito dopo lo sfogo del Patron post Pro Patria)? La proprietà non se ne andrà, almeno a breve termine. E ritengo proprio non abbia alcuna intenzione, dopo le rogne che le sta dando il Vicenza, di infilarsi in un ginepraio come quello sampdoriano, con i rischi finanziari insiti in una società di serie A quasi in disarmo. Passata l’incazzatura solenne, vedremo ancora la famiglia Rosso al timone, a rincorrere la difficilissima ma non impossibile, scalata verso il primo posto in graduatoria. Magari con qualche nome nuovo per Modesto, pescato dal mazzo (alquanto periglioso) degli svincolati. A patto di non fare troppo il “genovese”, ovviamente…