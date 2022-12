Renzo Rosso: «Abbiamo fatto alcuni errori, ma resta in prospettiva la Serie A»

È andata in scena ieri, lunedì 19 dicembre, la serata d’auguri con fine benefico a sostegno della Fondazione OTB. Sul palco personaggi dello spettacolo come Melissa Satta e Jonathan (ex Grande Fratello) e in sala circa 500 invitati, compreso l’intero staff del Vicenza Calcio nonché campioni della boxe e del ciclismo.

A fine manifestazione ha preso la parola il patron Renzo Rosso: «Ammetto in questi anni di aver fatto alcuni errori, ma ho imparato a mie spese che il calcio è imprevedibile. Ora stiamo andando bene e speriamo di riuscire ad uscire da questa categoria. Vi confesso che non ne posso più di vedere questo schifo di calcio e certi arbitraggi inguardabili. Il nostro obiettivo, per il quale abbiamo investito tanti soldi, era e resta in prospettiva il raggiungimento della serie A. È un grazie a tutti i nostri soci che col loro aiuto rendono possibile questo sogno».