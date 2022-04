Ranocchia (LR Vicenza): «Ora sto bene, ma non è facile giocare col freno a mano tirato. In casa contro il Crotone contiamo molto sul tifo!»

Il giovane e talentuoso centrocampista Filippo Ranocchia è tornato dopo l'infortunio in campo in un match davvero difficile e che si è concluso con una clamorosa sconfitta per i biancorossi: Brescia Vicenza è finita 2-0.

«Sto bene - ha detto ai giornalisti a fine partita il calciatore umbro -, sono stato fuori un mese e mezzo ma ho avuto la possibilità di lavorare per rientrare al meglio, grazie soprattutto a queste due settimane in cui c’è stata la sosta quindi oggi fisicamente ero e sono al 100%». Sull'impostazione del gioco del centrocampo gli è stato chiesto se sia meglio a 2 o 3 elementi: «Quest’anno abbiamo giocato molto spesso a due quindi non mi è nuovo come ruolo e mi trovo bene. Con il centrocampo a tre, come mezz’ala, sicuramente ho la possibilità di liberarmi di più in avanti quindi anche in quel ruolo mi trovo molto bene. Poi la scelta è del mister come giocare, se a due o a tre, però in tutti e due i ruoli mi sento a mio agio».

Purtroppo «oggi è mancata anche un po’ di convinzione in più per poter fare risultato in un campo difficile come questo (quello di Brescia, ndr)». «Sicuramente non sarebbe statom comunque facile - ha proseguito - perché loro sono una squadra forte, puntano alla promozione, però un po’ di spensieratezza in più, anche in campo, sicuramente avrebbe potuto aiutarci».

E quanto pesa la posizione così arretrata in classifica?

«Dire che non pesi è impossibile. Stiamo lottando per non retrocedere quindi è chiaro che il peso delle partite si fa sentire. Giocare contratti e col freno a mano tirato sicuramente non ci aiuta. Nelle ultime partite abbiamo giocato con grande determinazione, grande coraggio, quindi la spensieratezza nel senso buono della parola ci servirà per arrivare alla salvezza».

Un pesiero alla prossima partita quella col Crotone: «Il prossimo match è sicuramente da affrontare con una voglia di vincere direi totale. Giochiamo in casa quindi è una partita da non sbagliare sotto il punto di vista dell’approccio ma anche sotto il punto di vista tecnico: dobbiamo portare a casa assolutamente la vittoria per raggiungere l’obiettivo finale».



Infine Ranocchia parla anche dei mille tifosi arrivti a Brescia per seguire i loro beniamini: «Avere il sostegno dei tifosi è una spinta in più soprattutto in trasferta. In casa sono sempre abituato bene e vederli in trasferta sicuramente ci dà un grande appoggio sotto tutti i punti di vista. Mercoledì saremo in casa e saranno molti di più e ci daranno una grande mano».