Qui LR Vicenza: i convocati per il posticipo di Lecce

Ecco i nomi dei 23 giocatori biancorossi convocati da mister Cristian Brocchi per la 18esima giornata di campionato contro il Lecce, in programma domani, lunedì 20 dicembre alle ore 20 e 30, allo stadio dedicato a "Ettore Giardiniero", impianto denominato anche "Via del mare".

Assenti Daniel Cappelletti, Stefano Cester, Davide Lanzafame e Luca Rigoni.

I CONVOCATI DA MISTER BROCCHI

PORTIERI: Confente, Grandi, Pizzignacco.

DIFENSORI: Brosco, Briscagin, Calderoni, Di Pardo, Ierardi, Padella, Pasini, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Crecco, Dalmonte, Pontisso, Proia, Ranocchia, Taugourdeau, Zonta.

ATTACCANTI: Diaw, Giacomelli, Longo, Mancini, Meggiorini.