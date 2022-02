Qui LR Vicenza: allenamenti non stop, il programma fino al 13 febbraio

E' stato modificato il programma degli allenamenti della settimana messo in atto dall'allenatore del LR Vicenza Cristian Brocchi per la prima squadra della società di Largo Paolo Rossi, 9. Per i biancorossi si tratta di sedute a porte chiuse. Questo il programma dal 9 al 13 febbraio 2022.



Si inizia mercoledì 9 febbraio dalle 11 allo Sporting 55 di Fellette di Romano d'Ezzelino. L'appuntamento di giovedì 10 febbraio sempre a Romano dalle 14 e 30.Venerdì 11 febbraio la squadra si allena allo stadio Romeo Menti e il giorno dppo sabato 12 febbraio 2022 con fischio d'inizio alle ore 14 è impegnata nel match casalingo con il Cosenza. E domenica 13 febbraio niente riposto: allenamento dalle ore 11 allo Sporting55.