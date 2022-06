Qui LR Vicenza: vicino alla firma l'attaccante Enrico Oviszach di scuola Udinese e Toro

Lo ha confermato il ds del LR Vicenza Federico Balzaretti che sta lavorando assieme al direttore tecnico Vallone ad una squadra ringiovanita e per la serie C: le trattative per Enrico Oviszach di Udine, cresciuto nelle giovanili dell'Udinese e del Torino ed ex Primvera dei bianconeri, sono oramai alla conclusione.

Il 21 enne in questa stagione ha militato nella Polisportiva Santa Maria nel Cilento (Salerno) in serie D. E' probabile che il giovane friulano, analogamente a Riccardo Cataldi sottoscriva un contratto triennale in biancorosso.

Sotto Enrico Oviszach esulta dopo una rete con i giovani dell'Udinese (foto: Udinese.it-Instagram)