Qui LR Vicenza: Vandeputte preferisce restare a Catanzaro?

Nella futura squadra di serie C del LR Vicenza che il direttore sportivo Federico Balzaretti sta allestendo, ci starebbe bene il trequartista belga di 26 anni Jari Vandeputte il cui cartellino è di proprietà della società biancorossa. Scade infatti il suo prestito al Catanzaro e la squadra calabrese non ha esercitato il diritto di riscatto come previsto in caso di promozione in serie B (come è avvenuto). Vandeputte con i giallorossi ha siglato 8 reti e messo a segno ben 18 assist vincenti per i compagni.

La prima scelta del giocatore è rinnovare col Catanzaro dove il suo ruolo è stato valorizzato e soprattutto dove ha conquistato la promozione in B. A Vicenza tornerebbe in serie C. Pare che l'accordo sia possibile (addirittura un acquisto a titolo definitivo), ma le parti si troveranno per discuterne in settimana. Diverse le incognite legate al possibile accordo, la prima riguarda il LR Vicenza: giocherà in B o in C?