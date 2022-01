Qui LR Vicenza: un tour de force di 9 partite in 4 settimane

Ci sono le partite da recuperare di fine dicembre e quelle da calendario. Il LR Vicenza allenato da Cristian Brocchi forte dei suoi nuovi 5 (quasi 6) acquisti è chiamato ad un "tour de force" che vedrà la squadra affrontare ben 9 partite in 30 giorni, da domenica 23 gennaio a sabato 26 febbraio. Di fatto una partita ogni tre giorni.

Si inizia domenica 23 gennaio (la prima dell'anno) in casa con il Cittadella (ore 16 e 15); poi mercoledì 26 gennaio alle 20 e 30 a Lecce (recupero); sanato 5 febbraio a Frosinone; sabato 12 febbraio in casa col Cosenza, martedì 15 febbraio a Pisa, sabato 19 febbraio in casa con la Spal, martedì 22 febbraio a Cremona e infine in casa sabato 26 con il Pordenone.

Domenica 23/1 ore 16:15

VICENZA-Cittadella

Mercoledì 26/1 ore 20

LECCE-Vicenza

Domenica 30/1 ore 14:30

VICENZA-Alessandria

Sabato 5/2 ore 16:15

FROSINONE-Vicenza

Sabato 12/2 ore 15

VICENZA-Cosenza

Martedì 15/2 ore 15

PISA-Vicenza

Sabato 19/2 ore 15

VICENZA-Spal

Martedì 22/2 ore 15

CREMONESE-Vicenza

Sabato 26/2 ore 15

VICENZA-Pordenone

Poi in marzo gli incontri saranno 5 di cui ben 3 in casa allo stadio Menti.