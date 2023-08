Qui LR Vicenza: un girone A da non sottovalutare ma l’osso duro sarà il Padova

La Lega Pro ha ufficializzato in questi giorni la prima stesura dei calendari dei tre gironi di serie C. Il LR Vicenza è nel girone A e la prima partita la gioca allo stadio “Romeo Menti” il 3 settembre contro l’Albinoleffe. Il 10 settembre gli uomini di mister Diana saranno in trasferta contro il Giana Erminio e il 17 ospitano il Lumezzane. Poi il 20 settembre si gioca a Verona contro la Virtus di Gigi Fresco e il 24 per chiudere il mese di nuovo al Menti con la Pergolettese.

TUTTE LE SQUADRE DEL GIRONE A

Oltre al LR Vicenza e all'Arzignano Valchiampo vi sono: Albinoleffe, Giana Erminio, Lumezzane, Virtus Verona, Pergolettese, Atalanta U23, Pro Vercelli, Renate, Triestina, Fiorenzuola, Padova, Pro Patria, Legnago Salus, Pro Sesto, Novara, Mantova, Trento, Alessandria.

Sul calendario e sulle squadre che compongono i gironi di serie C incombe la scure del Consiglio di Stato, quindi bisogna attendere la fine di agosto per la versione definitiva del calendario del campionato di C 2023-2024. Sta di fatto che si giocheranno 38 partite dal 3 settembre 2023 al 28 aprile 2024.

La coppa Italia di serie C inizia il 4 ottobre e si conclude il 2 aprile 2024.

DIRITTI TELEVISIVI ASSEGNATI A SKY E NOW

Il 10 agosto 2023 la Lega ha annunciato che “tutte le gare del campionato di serie C per il biennio 2023-2025 saranno visibili sui canali Sky e in streaming su NOW”. Si tratta di dieci mesi di trasmissioni in diretta (oltre 1200 partite): saranno trasmesse non solo le partite della regular season, dei playoff, ma anche Supercoppa e Coppa Italia.

Qui sotto la prima versione (inizio agosto) del calendario del LR Vicenza per il campionato 2023-2024