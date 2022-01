Qui LR Vicenza: trattative in corso nel calcio mercato, e le cessioni?

Al LR Vicenza con il mercato di gennaio sono arrivati ed hanno firmato il contratto già 5 nuovi giocatori: in ordine di arrivo sono Lukasz Teodorczyk, Charles Boli, Alessio Da Cruz, Jordan Lukaku e Sebastien De Maio. Con questi "colpi" di mercato il direttore sportivo Federico Balzaretti ha rafforzato tutti i reparti dei biancorossi in movimento.

E sembra che non sia finita. Prima di tutto perché vanno fatte delle cessioni: tra i possibili partenti Bruscagin che pare sia richiesto dal Catanzaro. Poi Proia che ha alcuni club di B che lo inseguono (purtroppo non trova spazio nelle strategie di Brocchi). In attacco cedibili sono Longo e Lanzafame. E poi anche Taugourdeau, Calderoni e Brosco sono cedibili.

Davide Diaw invece sarebbe considerato incedibile da voci che trapelano da largo Paolo Rossi 9.

Possibile anche il prestito secco del giovane attaccante talentuoso del vivaio biancorosso Mancini. La società sta lavoando per prolungare il contratto, ma forse per la sua crescita si sta pensando di farlo giocare in una serie minore.



Comunque pare che gli acquisti non siano finiti.